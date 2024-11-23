كلودين زوجة إيلي صعب.. السيدة الأنيقة والجمال الراقي

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للسيدة كلودين صعب، زوجة مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، أبرزت جمالها وأناقتها البالغة.

ومن المعروف عن كلومين أنها ساندت ودعمت زوجها وأولادها الثلاث إيلي جونيور وميشال وسيليو بكل خطواتهم. وقد رافقت كلودين صعب زوجها إيلي صعب الى ورشة حفل الرياض ألف ليلة وليلة مع منظم الحفل المهندس اللبناني جيلبير حداد وشاركت في الإطلاع على التفاصيل وظهرت في الورشة مرتدية القبعة البيضاء مثل زوجها والمهندس وتابعت الشرح الذي قدمه عن تنفيذ الديكورات والإضاءة وكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة. وكان لافتاً دخولهما معاً اليد باليد برفقة إبنهما ميشال.

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