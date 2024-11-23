بالصور- على الطريقة الهندية..روان بن حسين تستعرض جمالها وأنوثتها بالساري

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة الكويتية روان بن حسين أنظار متابعيها بإطلالتها الجديدة، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك هندي مميز، مرتدية ساري زاهي الألوان، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وربطت شعرها على شكل كعكة، مستعرضةً جمالها و انوثتها.



وكانت نشرت روان بن حسين مجموعة من الصور، ظهرت فيها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "سلامي"، وأطلت بلوك كاجوال، فكانت ترتدي توب ضيقة باللون الأخضر زينت بالريش، وبكمين طويلين، مع سروال واسع من الجينز الأزرق.

