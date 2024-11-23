رحمة رياض تكشف أسرار شخصية عنها للمرة الأولى

ميرنا وليد - بيروت - صرحت الفنانة العراقية رحمة رياض أنها ستقوم بكشف بعض الأسرار الشخصية عنها بعيداً عن مجال الأضواء والشهرة، مشيرة أنها بهذه الخطوة ستقوم ستجعل متابعيها يكتشون جزء من حياتها الخاصة، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلقت رياض قائلة :"لأول مرة راح أشارككم أسرار ما تعرفونها عني، وتكتشفون بيها جزء من حياتي وشخصيتي بعيداً عن الموسيقى والأضواء! انتظروني، قريباً".
متابعو رياض إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها :"شوكت منتظره بفارغ الصبر ولو اني ماعندي صبر"،"متشوقين ومتحمسين عالاخر"،امانه صدق الله جوي"،"بالانتظار حبيبة قلبي"، وغيرها.
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