ميرنا وليد - بيروت - أبهرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق الجمهور بأخر إطلالة لها من خلال مجموعة صور مميزة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة صيفية رائعة بغاية الاناقة، وكانت ترتدي فستان أبيض قصير من دون اكمام اظهرت من خلاله رشاقة جسمها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
و حملت ساندرا رزق بيدها حقيبة من دار ازياء Louis Vuitton وصل سعرها إلى 5,049 دولار، و وضعت في يدها ساعة من Richard Mille بسعر 145,500 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- سعر ساعة يد ساندرا رزق من Richard Mille فاق الخيال.. وإطلالتها ابهرت الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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