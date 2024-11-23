طاهر رحيم ينعى شقيقه "إنكسر ضهري وتيتمت"

ميرنا وليد - بيروت - نعى الدكتور طاهر رحيم شقيقه الملحن محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلق طاهر رحيم قائلاً :"انتقل الى جوار ربه اليوم الواحدة صباحا شقيق عمري ونصي وروح الفؤاد ملاك الرحمة الموسيقار العظيم محمد رحيم أثر سكته قلبية حادة مش هقول يا رحيمو غير اللي يرضي ربنا بععد رحلة كبيرة من التعب والألم والمعاناة فى الحياة الدنيا ورحلة عظيمة ثرية بإبداعاتك الخالدة ان شاء الله انا لله وانا اليه راجعون".

وتابع رحيم قائلاً "انا انكسر ضهري واتيتمت خلاص انت كنت سندي وسند مراتي وعيالي بعد الله خلاص يا رحيمو كل شى حلو مات وكل شيء حرفيا مات يا اغلى من روحي غدا يلقى الأحبة محمدا رسول الله وصحبة لا اله الا الله يا ابن امي كنت دايما بتقولي محمد رسول الله كنت بتكملهالي دايما الله يرحمك يقولها وانا مش مستوعب غير ان امانة ربنا واستردها".