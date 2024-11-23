أحمد داوود يكشف سبب عدم مشاركته في “ولاد رزق 3”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه في برنامج “الراديو بيضحك” الذي تقدّمه المذيعة فاطمة مصطفى عبر أثير الراديو 9090، كشف الفنان أحمد داوود السبب وراء عدم مشاركته في فيلم “ولاد رزق 3″، عازياً السبب الى الأقدار الإلهية.

وقال داوود: “السيناريو الربّاني أفضل سيناريو، كنت أتمنى المشاركة في “أولاد رزق 3″ لأنني بحب العمل ده، ولكن لم يكن لي نصيب بالمشاركة”.

وأضاف: “”أولاد رزق” مشروع سينمائي بحبه جدّاً، وعملت فيه مجهود وهو أعطاني نجاح، ونقلني نقلة نوعية في الوسط، ولكن الظروف عاندتني، وحاولت أول يوم تصوير في السعودية، ولكن تضارب المواعيد مع تصوير فيلم “الهوى سلطان” كان سبب في الاعتذار”.

واختتم أحمد داوود بالقول: “في النهاية، ربّنا قال لي إنت مكانك مش في “أولاد رزق 3″، وأنا سلّمت أمري لله، وبعيداً عن الاختلافات بشأن المشاركة بالفيلم ربّنا اختار لي الأفضل، وفي النهاية أتمنى أشارك في الجزء الرابع للفيلم”.