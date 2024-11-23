شيرين عبد الوهّاب تصدر بيانًا عن حفلتها في السّعوديّة… ماذا تضمّن؟

نفت الفنّانة المصريّة، شيرين عبد الوهّاب، اعتزامها إحياء حفلة فنّيّة في السّعوديّة في الفترة المقبلة.

في هذا الصّدد، نشرت “عبد الوهّاب”، بيانًا رسميًّا عبر صفحاتها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، جاء فيه: “هناك خبر انتشر للأسف عن إحيائي لحفل غنائيٍّ في السّعوديّة يوم الخامس من كانون الأوّل/ ديسمبر وهذا الخبر غير صحيح، رغم أنّني أتعطّش للقاء جمهوري (حبايب قلبي) في المملكة”.

وأكّدت “شيرين” في بيانها، أنّ حفلاتها المقرّرة إقامتها حتى اللحظة هي حفلة فنّيّة في التّاسع والعشرين من تشرين الثّاني/نوفمبر الجاري على مسرح “رود رش” في الكويت.

وحفل فنّيّ في الإمارات بتاريخ الثّالث عشر من كانون الأوّل / ديسمبر المقبل.

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يذكر أنّ شيرين، أطلقت مؤخّرًا آخر أعمالها الغنائيّة وهي أغنية بعنوان “ابتسمت” وهي كلمات الشّاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما وتعدّ آخر أغاني ألبومها الجديد الذي أطلقت منه سبع أغنيات متنوّعة بين الكلاسيكيّة والحديثة والرّومنسيّة.