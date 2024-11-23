شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ينعي الملحن محمد رحيم: فقدنا نغمة موسيقية متفردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الملحن الموسيقي محمد رحيم الذي وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تاركًا إرثًا فنيًا مميزًا مع كبار النجوم.

وقال خالد جلال: لقد فقدنا نغمة موسيقية متفردة، قدمت العديد من الأصوات الغنائية والعربية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يشار إلى أن الفنان محمد رحيم، قد تعاون مع العديد من المطربين المصريين والعرب، وقدم أعمالا غنائية شهيرة، ويعتبر من أبرز الملحنين في المرحلة الحالية .

وكان الفنان محمد رحيم طرح مؤخرا أغنية "بنت اللذينة"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيعه، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من إخراج آسر محمود، وبدأ رحيم أغنيته بإنترو أغنية الكينج محمد منير "الليلة يا سمرا"، ويعبر بها عن مدى أصالة أغانى الكينج التى عاش معظم الشباب حبه ورومانسيته على مثل هذه الأغانى، بالإضافة إلى الكشف عن عشقه لمنير وأغانيه الذى تربى عليها، لذلك كتب: "شكرا للكينج محمد منير والموسيقار الراحل أحمد منير على تتر الأغنية".

وحرص عدد من النجوم على نعيه وتقديم العزاء لأسرته، أبرزهم عمرو دياب، الذي كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم.. خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

بينما كتبت النجمة إليسا عبر حسابها على موقع "X"،: "صعبة عليي كتير أحكي بعد خبر خسارتك، كنت صديقي والإنسان يللي بخليني ابتسم بس شوف رسالة منو، وشريك النجاح بمحطات كتيرة بمسيرتي ومسيرة كتار من زملائي، ويللي عندو تاريخ محمد رحيم ذكراه ما بتموت، رح أشتقلك كتير يا صديقي وأفتقد لك بكل ألبوم عم حضرلو، الله يرحمك ويكون مثواك الجنة".