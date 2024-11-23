شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ وكريم أسامة يطرحان أغنية "مانالوهاش" فى مزيكا صالونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب الشعبي طارق الشيخ، مع المطرب كريم أسامة، أحدث أغانيهم بعنوان "مانالوهاش" بتوقيع كولبيكس، في تعاون جديد بينهما ضمن الحلقة الرابعة من برنامج ريد بُل مزيكا صالونات الذي يذاع عبر فضائية CBC كل يوم ثلاثاء، وبلغت مدة الأغنية دقيقتين ونصف.

وحققت الأغنية التي طرحت منذ ساعات ما يقارب الـ 90 ألف مشاهدة عبر مختلف منصات الاستماع، واستضاف برنامج ريد بل مزيكا صالونات في حلقته الرابعة ضمن الموسم الخامس، كل من طارق الشيخ وكريم إسامة، حيث تعد تلك المشاركة الأولي لهما سويًا فى البرنامج.

وسبق استضاف برنامج ريد بل مزيكا صالونات في حلقته الثانية ضمن الموسم الخامس، كل من ليجي-سي والأخرس، حيث تعد تلك المشاركة الثانية للأول فى البرنامج بعد ظهوره لأول مرة فى الموسم الثانى مع المطرب محمد عدوية، وتعد المرة الأولى لـ"أخرس"، وفي الحلقة الأولي كل من مطربا الراب مروان بابلو ومولوتوف، واللذان طرحا أغنية "لأبعد مدى".



الشيخ وأسامة



جانب من الاغنية



طارق الشيخ في الأغنية



طارق الشيخ وكريم أسامة