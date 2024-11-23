شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح الدورة الـ 25 لأيام قرطاج المسرحية بالمسرح البلدي والان مع تفاصيل الخبر

اليوم يفتتح المسرحيون في تونس وفي مقدمتهم الفنانة التونسية أمينة الصرارفي وزيرة الثقافة الدورة الخامسة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية بالمسرح البلدي، ويتوج 5 قامات مسرحية من مختلف بلدان العالمو هم : عيسى حراث من تونس، والفنان الكاميروني آمبرواز مبيا، والفنان بشير قهواجي من تونس ، والفنان الكبير دريد لحام من سوريا، والفنان الكوميدي الآمين النهدي من تونس.

أيام قرطاج المسرحية تضم قائمة عروضه أكثر من (80) عرضًا مسرحيًا مقسمة علي عدة مسارات منها مسار المسابقة الرسمية والتي تضم 12 عرضًا مسرحيًا منها (رقصة السماء/ تونس ، طبيب بعد الموت/ السنغال، البخارة تونس، لعبة النهاية / مصر، العاشق / فلسطين، بين قلبين/ قطر، اتنين بالليل / لبنان، يا طالعين الجبل / الأردن، بيت أبو عبدالله / العراق، لافكتوريا/ المغرب، منطقة حرة / بنين، مسرحية كيف نسامحنا / الإمارات العربية المتحدة.



اليوم افتتاح ايام قرطاج المسرحية

ويضم المهرجان عروض عربية أفريقية خارج التسابق ، ومنها العرض المسرحي " آن لمملكتي أن تكون " لأوديل سانكرا من دولة بوركينا فاس، وعرض "أنا هكذا... تقبلني أو ترفضني " لعبدون فورتوني كومبا من الكونغو، وعرض "آيس دريم " لوليد عمر الألفي من السودان، وعرض "العاصفة" لعدي الشّنفري من سلطنة عمان ، وعرض "سقيفة" لسليمان قطان من الجمهورية العربية السورية، وعرض " كاميرا" لمجد القصص من الأردن ، وعرض " مونولوغ لنورس برّو من الجمهورية العربية السورية ، وعرض "نجع الغيلان" لتوفيق قادربوه من ليبيا ، وعرض " وين رايحين ؟" لحيدر منعثر من العراق، وعرض " ما قبل المسرح" لسعيد زكرياء من الجزائر ، وعرض "اصطياد" لمهند كريم من الإمارات العربية المتحدة ، وعرض " ترانزيت طرابلس" لكارولين حاتم من لبنان.

جدير بالذكر أن الهيئة المديرة للدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية، يديرها محمد منير العرقي المدير الفني / رئيس لجنة التنظيم ، نصاف بن حفصية، مستشارة فنية / مساعدة مدير ،عبد الحميد المنصوري العضو المكلف بالتنسيق الإداري والمالي ، سامي الزوابي العضو المكلف بالتنسيق مع سلطة الاشراف ، سيف الدين الفرشيشي المستشار الفني / مدير البرمجة ،محمد الهادي بالخير المستشار الفني / مدير تقني ، عماد المي المستشار الفني ومشرف على الندوات الفكرية و التربصات ، غازي الزغباني مستشار فني و مشرف على حفلي الافتتاح و الاختتام ، وهالة الضبايبي ممثلة عن المسرح الوطني التونسي.

أيام قرطاج المسرحية يقيم ندوة فكرية دولية من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 وموضوعها هو "المسرح والإبادة والمقاومة: نحو أفق إنسي جديد"، ويُفتح باب الترشّح، في هذا الإطار للباحثين والفنّانين، للمشاركة بمداخَلة في محور من محاور الندوة المُبَيّنة في الورقة العلميّة المصاحبة.