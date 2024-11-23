شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والدة مي عز الدين بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

شيعت جنازة والدة الفنانة مي عز الدين من كنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون، وسط حضور عدد من الفنانين كان في أول الحضور النجم تامر حسني، والفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد عصام والفنانة رنا رئيس والفنان طارق صبري ومهندس الصوت هاني محروس والفنانة إيمي سالم.

وغابت النجمة مي عز الدين عن تشييع جنازة والدتها، حيث أكد مصدر مقرب منها لـ"الخليج 365" أن مي تعرضت لأزمة وانهيار عصبي بسبب رحيل والدتها وتم إعطاؤها حقن تهدئة وهو سبب غيابها عن الجنازة".

ورحلت عن عالمنا والدة الفنانة مى عز الدين بعد صراع كبير مع المرض، وعلق الفنان خالد سرحان على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص عزائى فى وفاة والدة مى عز الدين".

وكتبت في وقت سابق الفنانة مى عز الدين، عبر خاصية الاستورى من خلال حسابها على موقع إنستجرام، طالبت فيها متابعيها بالدعاء لوالدتها: "أرجو الدعاء لوالدتى"، وهو ما أثار قلق متابعيها حول الحالة الصحية لوالدتها، خاصة أن مى عز الدين دوما ما تؤكد فى حواراتها خلال البرامج التليفزيونية على دور والدتها فى حياتها، وأنها بمثابة أقرب صديقة لها.

جدير بالذكر أن مى عز الدين سبق وأثارت قلق جمهورها فى وقت سابق من شهر أغسطس الماضى، حينما كتبت منشورا غامضا تضمن مرورها بحالة سيئة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت فيه وقتها: "فى غصة فى قلبى بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إنى أتجاهلها وأتجاهل أسبابها لأن مفيش حلول فى إيدى ولكن ينتهى بيا المطاف كل يوم بالفشل".