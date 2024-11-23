شكرا لقرائتكم خبر عن تعرضت لحالة انهيار عصبي.. مي عز الدين تغيب عن جنازة والدتها والان مع تفاصيل الخبر

غابت النجمة مي عز الدين عن تشييع جنازة والدتها التي تقام بكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون، وأكد مصدر مقرب منها لـ"الخليج 365" أن مي تعرضت لأزمة وانهيار عصبي بسبب رحيل والدتها وتم إعطاؤها حقن تهدئة وهو سبب غيابها عن الجنازة".

وصل منذ قليل، كل من الفنانة رنا رئيس والفنان طارق صبري ومهندس الصوت هاني محروس والفنانة إيمي سالم لكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون، للمشاركة في صلاة جناز والدة النجمة مي عز الدين.

كما حضر منذ الدقائق الأولى النجم تامر حسني، والفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد عصام لمساندة صديقتهم مي عز الدين والمشاركة في تشييع الجنازة.

ورحلت عن عالمنا والدة الفنانة مى عز الدين بعد صراع كبير مع المرض، وعلق الفنان خالد سرحان على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص عزائى فى وفاة والدة مى عز الدين".

وكتبت في وقت سابق الفنانة مى عز الدين، عبر خاصية الاستورى من خلال حسابها على موقع إنستجرام، طالبت فيها متابعيها بالدعاء لوالدتها: "أرجو الدعاء لوالدتى"، وهو ما أثار قلق متابعيها حول الحالة الصحية لوالدتها، خاصة أن مى عز الدين دوما ما تؤكد فى حواراتها خلال البرامج التليفزيونية على دور والدتها فى حياتها، وأنها بمثابة أقرب صديقة لها.

جدير بالذكر أن مى عز الدين سبق وأثارت قلق جمهورها فى وقت سابق من شهر أغسطس الماضى، حينما كتبت منشورا غامضا تضمن مرورها بحالة سيئة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت فيه وقتها: "فى غصة فى قلبى بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إنى أتجاهلها وأتجاهل أسبابها لأن مفيش حلول فى إيدى ولكن ينتهى بيا المطاف كل يوم بالفشل".