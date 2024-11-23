ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري رامي صبري حفلا غنائياً ضخماً في الدوحة في قطر، على مسرح مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وإنها المرة الاولى التي يغني فيها صبري في قطر، حيث غنى مجموعة من أغنياته الذي تفاعل معها الجمهور بينها أغنية "يمكن خير".

إحدى المعجبات في الحفل كان تصرخ بهستيريا، فرد ممازحاً إياها :"بردو انتي تاني.. أقعدي انتي صوتي كده لغاية أما أمشي".

يذكر أن رامي صبري كان قد قام بجولة غنائية في كندا والولايات المتحدة الأميركية في بداية الشهر الحالي ولاقت حفلاته نجاحاً كبيراً.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - امرأة تصرخ بهستيريا في حفل رامي صبري .. وهكذا رد عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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