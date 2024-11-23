بالفيديو - أحلام تدخل إلى حفل "جلسة أصالة" بطريقة طريفة برفقة زوجها

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام أثناء دخولها إلى حفل "جلسة أصالة" ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

وتظهر أحلام بالفيديو زهي تقوم بهز كتفيها منذ لحظة دخولها باب الحفل، إلى جانب زوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري.

الجدير بالذكر، في لفتة رومانسية جديدة، شارك بطل الراليات مبارك الهاجري متابعيه عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة زوجته الفنانة الإماراتية أحلام، متحدثًا عن هدية مميزة تلقاها منها.

وقال مبارك في الفيديو: "لما يكون عندك زوجة مثل الغالية أم فاهد يمكن اليوم عطرتني بـ 30 ألف ريال من عود و عنبر وما شاء الله".

أحلام، التي بدت سعيدة بجانبه، ردت على كلامه بأسلوبها العفوي قائلة: "إنت تستاهل أكثر من 30 ألف ريال، تستاهل 3 مليار ريال".

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