ميرنا وليد - بيروت - إنطلقت عمليات تصوير المسلسل الخليجي "أفكار أمي" في الكويت تحت إدارة المخرج باسل الخطيب، في ثالث تعاون يجمعه بالفنانة القديرة حياة الفهد، بعد مسلسلي "أسد الجزيرة" (2006) و"مارغريت" (2021)، ويشهد العمل عودة الخطيب إلى الدراما الخليجية بعد غياب، بمشاركة نخبة من ممثلين خليجيين، منهم إبراهيم الحساوي، شيماء علي، ريم أرحمة، زهرة الخرجي، وهيلدا، وإشراف يوسف الغيث.
في سياق آخر، يكرم باسل الخطيب خلال مهرجان "ضيافة" بدورته الثامنة في دبي يومي 26 و27 تشرين الثاني، تقديرًا لتميزه الإبداعي ومسيرته الحافلة، خاصة بعد تقديمه عملًا دراميًا مستوحى من إرث الشاعر نزار قباني، وبذلك، يصبح أول مخرج سوري درامي وسينمائي يحصد هذه الجائزة.
كانت هذه تفاصيل خبر حياة الفهد تبدأ تصوير "أفكار أمي" مع باسل الخطيب بعد غياب طويل عن الدراما الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.