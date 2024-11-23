حياة الفهد تبدأ تصوير "أفكار أمي" مع باسل الخطيب بعد غياب طويل عن الدراما الخليجية

ميرنا وليد - بيروت - إنطلقت عمليات تصوير المسلسل الخليجي "أفكار أمي" في الكويت تحت إدارة المخرج باسل الخطيب، في ثالث تعاون يجمعه بالفنانة القديرة حياة الفهد، بعد مسلسلي "أسد الجزيرة" (2006) و"مارغريت" (2021)، ويشهد العمل عودة الخطيب إلى الدراما الخليجية بعد غياب، بمشاركة نخبة من ممثلين خليجيين، منهم إبراهيم الحساوي، شيماء علي، ريم أرحمة، زهرة الخرجي، وهيلدا، وإشراف يوسف الغيث.



في سياق آخر، يكرم باسل الخطيب خلال مهرجان "ضيافة" بدورته الثامنة في دبي يومي 26 و27 تشرين الثاني، تقديرًا لتميزه الإبداعي ومسيرته الحافلة، خاصة بعد تقديمه عملًا دراميًا مستوحى من إرث الشاعر نزار قباني، وبذلك، يصبح أول مخرج سوري درامي وسينمائي يحصد هذه الجائزة.