ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر مذيعة الـMTV زينة باسيل شمعون، وهي تقول خبر استهداف منزل الفنان اللبناني وديع الشيخ.

وفي التفاصيل فقد نسيت زينة عائلة وديع الشيخ، وقالت : "تم استهداف بيت المغني المعروف وديع وديع وديع .. نسيت إسمو" ليردها مقدم نشرة الأخبار "وديع الشيخ".

ولاقى الفيديو الكثير من التعليقات بينها التي استغربت أن زينة لا تعرف وديع الشيخ، ومنها التي اعتبرت أن النسيان قد يحصل للأسماء على الهواء مباشرةً، وبينها التعليقات الممازحة عن الأمر.

ومن بين التعليقات التي وردت:"منيح اللي ماغلطت وقالت وديع الصافي"، "عن جد ما بتعرفو!!!!!!!!".

كانت هذه تفاصيل خبر المذيعة زينة باسيل شمعون تتعرض لموقف محرج بسبب وديع الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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