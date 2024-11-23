شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمد رحيم: صلاة الجنازة بعد العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع جثمان الملحن محمد رحيم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر، كما أعلنت زوجته على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.





ورحل عن عالمنا المطرب والملحن محمد رحيم، وأعلنت الشاعرة نور عبد الله قائلة على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك: إنا لله وإنا اليه راجعون، أسألكم خير الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسعده فى الجنة ويرزق أهله وذويه الصبر والثبات والسلوان، ربنا يسعدك فى الجنة ونعيمها يا محمد جمعة مباركة، وأحر التعازى للأسرة الكريمة".

وكان الفنان محمد رحيم طرح أغنيته الجديدة "بنت اللذينة"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيعه، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من إخراج آسر محمود.

وبدأ رحيم أغنيته بإنترو أغنية الكينج محمد منير "الليلة يا سمرا"، ويعبر بها عن مدى أصالة أغانى الكينج التى عاش معظم الشباب حبه ورومانسيته على مثل هذه الأغانى، بالإضافة إلى الكشف عن عشقه لمنير وأغانيه الذى تربى عليها، لذلك كتب: "شكرا للكينج محمد منير والموسيقار الراحل أحمد منير على تتر الأغنية".