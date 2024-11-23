شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تنعي الملحن محمد رحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، الملحن محمد رحيم الذي وافته المنية فجر اليوم، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال مصطفى القصبي المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية في بيان صادر من النقابة: فقدنا ملحنا كبيرا وفنانا وإنسانا عظيما، صاحب أخلاق عالية وطيبة، قلب نادر ألف رحمة ونور على روحه.

وأضاف بيان النقابة: وفاة الملحن محمد رحيم خبر صادم للوسط الغنائى وكل محبى الموسيقى، صاحب تاريخ طويل من الألحان التي حققت نجاحات كبيرة مع نجوم الطرب في مصر والوطن العربى، ورمز للإبداع وترك بصمة كبيرة بألحانه العظيمة.

رحيل محمد رحيم يترك فراغًا كبيرًا في عالم الفن، لكن إرثه الفني سيظل حيًا، يلهم الأجيال القادمة، وعاش حياة مليئة بالإبداع والتفرد في عالم الموسيقى، قدم مساهمات لا تعد ولا تحصىى، وأشتهر بقدرته على تلحين الأغاني بروح فنية متفردة .

الراحل محمد رحيم تعاون في مشواره الغنائى مع عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى منهم الهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير وتامر حسنى ومحمد حماقى ومصطفى قمر وهشام عباس واليسا وجنات وغيرهم بكثير.