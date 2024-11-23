شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ناعية محمد رحيم: شريك نجاحاتي واللي عنده تاريخه ذكراه ما بتموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة إليسا الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، معبرة عن حزنها الشديد لفقده خاصة مع علاقة الصداقة القوية التي تجمعهما، مشيرة أن ذكراه سوف تبقى بأعماله.

وكتبت إليسا عبر حسابها على موقع "X": "صعبة عليي كتير أحكي بعد خبر خسارتك، كنت صديقي والإنسان يللي بخليني ابتسم بس شوف رسالة منو، وشريك النجاح بمحطات كتيرة بمسيرتي ومسيرة كتار من زملائي، ويللي عندو تاريخ محمد رحيم ذكراه ما بتموت، رح أشتقلك كتير يا صديقي وأفتقد لك بكل ألبوم عم حضرلو، الله يرحمك ويكون مثواك الجنة".

وكان الفنان محمد رحيم طرح مؤخرا أغنية "بنت اللذينة"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيعه، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من إخراج آسر محمود.

وبدأ رحيم أغنيته بإنترو أغنية الكينج محمد منير "الليلة يا سمرا"، ويعبر بها عن مدى أصالة أغانى الكينج التى عاش معظم الشباب حبه ورومانسيته على مثل هذه الأغانى، بالإضافة إلى الكشف عن عشقه لمنير وأغانيه الذى تربى عليها، لذلك كتب: "شكرا للكينج محمد منير والموسيقار الراحل أحمد منير على تتر الأغنية".