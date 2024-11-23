عمرو دياب: أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم

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القاهرة - سامية سيد - نعا النجم عمرو دياب الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم.. خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".



عمرو دياب

وكان الفنان محمد رحيم طرح مؤخرا أغنية "بنت اللذينة"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيعه، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من إخراج آسر محمود.

وبدأ رحيم أغنيته بإنترو أغنية الكينج محمد منير "الليلة يا سمرا"، ويعبر بها عن مدى أصالة أغانى الكينج التى عاش معظم الشباب حبه ورومانسيته على مثل هذه الأغانى، بالإضافة إلى الكشف عن عشقه لمنير وأغانيه الذى تربى عليها، لذلك كتب: "شكرا للكينج محمد منير والموسيقار الراحل أحمد منير على تتر الأغنية".