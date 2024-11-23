شكرا لقرائتكم خبر عن ماندو العدل ينعي محمد رحيم: كان أخًا لأكثر من 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج ماندو العدل عن حزنه الشديد بفقد الملحن محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرًا أن عدم التقدير الذي عانى منه رحيم هو السبب الأساسى في وفاته.

ونشر ماندو العدل صورة تجمعه بالملحن الراحل محمد رحيم، عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقًا عليها: "خبر صادم وحزين.. الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله.. محمد كان أخ وصديق من أكتر من 20 سنة.. كم ذكريات وضحك ولحظات فن كبيرة بيننا عمري ما حنساها".

وأشار: "محمد مات من عدم التقدير.. كان دائما يشتكيلي إنه مش واخد حقه اعلاميا رغم انه من اهم ملحنين العالم بجوائز عالمية رسمية ومعتمدة إلا أنه إعلاميا مكانش حد بيهتم بالجوايز دي ولا كأنه عمل حاجة.. محمد مات من المجاملات والمحسوبية و ال trend الزائف".

وتابع: "امتي الفنان الحقيقي في الزمن ده هياخد حقة ؟.. امتي اللي اضاف ومتع الناس هو اللي يتصدر المشهد ؟.. خلاص يا حبيبي مش هعرف اقولك متزعلش تاني و اجيلك الاستوديو اضحكك ونغني سوا.. بقلبك الابيض واخلاقك و فنك وحساسيتك المفرطة.. اكيد انت عند ربنا في مكان احسن بكتير من دنيا ظالمة وجائرة .. هتوحشني قوي، ادعوله لإنه والله يستاهل".

وكان الفنان محمد رحيم طرح أغنيته الجديدة "بنت اللذينة"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيعه، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من إخراج آسر محمود.

وبدأ رحيم أغنيته بإنترو أغنية الكينج محمد منير "الليلة يا سمرا"، ويعبر بها عن مدى أصالة أغانى الكينج التى عاش معظم الشباب حبه ورومانسيته على مثل هذه الأغانى، بالإضافة إلى الكشف عن عشقه لمنير وأغانيه الذى تربى عليها، لذلك كتب: "شكرا للكينج محمد منير والموسيقار الراحل أحمد منير على تتر الأغنية".