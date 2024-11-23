شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى أول الحاضرين في جنازة والدة مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، النجم تامر حسني لكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون، للمشاركة في جناز والدة النجمة مي عز الدين.

ورحلت عن عالمنا والدة الفنانة مى عز الدين بعد صراع كبير مع المرض، وعلق الفنان خالد سرحان على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص عزائى فى وفاة والدة مى عز الدين".

وكتبت في وقت سابق الفنانة مى عز الدين، عبر خاصية الاستورى من خلال حسابها على موقع إنستجرام، طالبت فيها متابعيها بالدعاء لوالدتها: "أرجو الدعاء لوالدتى"، وهو ما أثار قلق متابعيها حول الحالة الصحية لوالدتها، خاصة أن مى عز الدين دوما ما تؤكد فى حواراتها خلال البرامج التليفزيونية على دور والدتها فى حياتها، وأنها بمثابة أقرب صديقة لها.

جدير بالذكر أن مى عز الدين سبق وأثارت قلق جمهورها فى وقت سابق من شهر أغسطس الماضى، حينما كتبت منشورا غامضا تضمن مرورها بحالة سيئة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت فيه وقتها: "فى غصة فى قلبى بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إنى أتجاهلها وأتجاهل أسبابها لأن مفيش حلول فى إيدى ولكن ينتهى بيا المطاف كل يوم بالفشل".