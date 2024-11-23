بعد رحيله المفاجئ.. هكذا نعى النجوم محمد رحيم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - حالة من الحزن سيطرت على نجوم ومشاهير الوسط الفني خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان خبر رحيل الملحن محمد رحيم بشكلٍ مفاجئ خلال الساعات الماضية، وتحولت صفحات السوشيال ميديا لأصدقائه من الوسط الفني لمنشورات نعي وحزن على رحيل واحد من أهم الملحنين.

كلمات مؤثرة من أصدقائه المقربين

نعى تامر حسني الملحن محمد رحيم برسالة مؤثرة من خلال "ستوري" نشرها عبر حسابه على إنستغرام، قال فيها: "سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

تامر حسني ينعى صديقه محمد رحيم - الصورة من "ستوري" حساب تامر حسني على إنستغرام

عبّر الشاعر تامر حسين عن صدمته الكبيرة لفقدان صديقه، وقام بنشر صورته عبر حسابه على فيس بوك، وكتب تعليقاً قال فيه: "خبر مؤلم جداً وصدمة كبيرة لينا كلنا لحد دلوقتي مش قادر أستوعبها، وفاة أخي وصديقى المُلحن الكبير محمد رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله".

أحمد زاهر ينعى صديقه

أحمد زاهر نعى محمد رحيم برسالة مؤثرة، حيث قام بنشر صورة جمعتهما، وكتب عليها تعليقاً قال فيه: " لا لا مش قادر أصدق، إنا لله وإنا إليه راجعون، صاحبي وأخويا الملحن محمد رحيم في ذمة الله، خبر مفجع بجد مش قادر أصدق لا حول ولا قوة إلا بالله، هاتوحشني يا صاحبي يا جدع يا أصيل، بس متعزش على اللي خلقك، ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة، مع السلامة يا صاحبي".

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تامر عاشور واحد من النجوم الذين يشعرون بالصدمة بسبب رحيل محمد رحيم، وكتب منشوراً عبر إنستغرام قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما مصدق وحزين حزناً شديداً جداً على فراق الأخ والصديق الفنان الكبير محمد رحيم. ألم وصدمة كبيرة الحقيقة، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

بينما كتب الفنان حميد الشاعري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان من له الدوام، الفنان محمد رحيم في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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محمد العدل يكشف سبب رحيل محمد رحيم

المخرج محمد العدل أكد حزنه الشديد بعد رحيل محمد رحيم، واسترجع بعض الذكريات، وكتب منشوراً قال فيه: "خبر صادم و حزين. الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله. محمد كان أخاً وصديقاً منذ أكثر من 20 سنة. كمّ ذكريات وضحك ولحظات فن كبيرة بيننا، عمري ما حنساها، محمد مات من عدم التقدير. كان دائماً يشتكيلي إنه مش واخد حقه إعلامياً رغم إنه من أهم ملحني العالم بجوائز عالمية رسمية ومعتمدة، إلا إنه إعلامياً مكانش حد بيهتم بالجوايز دي، ولا كأنه عمل حاجة. محمد مات من المجاملات والمحسوبية والـtrend الزائف".

وتابع كلامه قائلاً: "إمتى الفنان الحقيقي في الزمن ده هياخد حقه؟ إمتى اللي أضاف ومتّع الناس هو اللي يتصدر المشهد؟ خلاص يا حبيبي مش هعرف أقولك متزعلش تاني وأجيلك الأستوديو أضحكك ونغني سوا بقلبك الأبيض وأخلاقك وفنك وحساسيتك المفرطة، أكيد إنت عند ربنا في مكان أحسن بكتير من دنيا ظالمة وجائرة. هتوحشني قوي، ادعوا له لأنه والله يستاهل".

الفنان أحمد جمال أيضاً قام بنعي الراحل، وقال: "يا حبيبي يا رحيم، ربنا يرحمك ويغفر لك يا أطيب قلب".

ومن جانبها، تعيش النجمة اللبنانية إليسا حالة صدمة بعد رحيل محمد رحيم، وعبرت عن مشاعرها في منشور عبر منصة إكس قالت فيه: "صعبة عليي كتير إحكي بعد خبر خسارتك. كنت صديقي والانسان يللي بخليني ابتسم بس شوف رسالة منو،وشريك النجاح بمحطات كتيرة بمسيرتي ومسيرة كتار من زملائي، ويللي عندو تاريخ محمد رحيم ذكراه ما بتموت. رح اشتقلك كتير يا صديقي وافتقد لك بكل ألبوم عم حضرلو..الله يرحمك ويكون مثواك الجنة".

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