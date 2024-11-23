عمرو دياب ينعي زميله محمد رحيم الذي لحن أجمل أغانيه

ميرنا وليد - بيروت - نعى الفنان المصري عمرو دياب زميله الفنان والملحن المصري الراحل محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم وكتب في منشور له عبر حسابه : "أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم، خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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تعاون رحيم مع أهم الفنانين ومنهم: محمد منير، وأصالة، وإليسا، ونوال الزغبي، وأنغام، وآمال ماهر، ونانسي عجرم، وروبي، وشيرين عبد الوهاب، ومحمد حماقي، وتامر حسني، وغيرهم.

ومن أعماله:

ــ الليالي نوال الزغبي 2000

ــ ولا على باله عمرو دياب 2001

ــ نجوم السما نوال الزغبي 2001

ــ أخبارك أيه مايا نصري 2001

ــ ليه بيفكروني محمد محيي 2001

ــ ياللي بتغيب محمد محيي 2001

ــ أحلف بالله هيثم شاكر 2001

ــ أجمل إحساس اليسا 2002

ــ رومانسية أمل حجازي 2002

ــ قدك إيهاب توفيق 2002

ــ لو عشقاني عمرو دياب 2003

ــ صبري قليل شيرين 2003

ــ أنـا في الغرام شيرين 2003

ــ حبة حب مايا نصري 2003

ــ انت عارف ليه روبي 2003

ــ بنت بلادي فارس 2003

ــ عاللي بيحصلي بهاء سلطان 2003

ــ كل لما أقوله آه روبي 2004

ــ ليه بيداري كدة روبي 2004

ــ أنا ليه نانسي عجرم 2004

ــ ألعب ماريا 2004

ــ دايما في بالي عمرو دياب 2004

ــ ملكة زماني نورا رحال 2004

ــ كل دا شيرين وجدي 2004

ــ ناديني ميريام فارس 2005

ــ وحكايتك أيه عمرو دياب 2005

ــ حبيب قلبي رنين 2005

ــ باما قالوا نوال الزغبي 2006

ــ إللي بيني وبينك جنات - عمرو دياب 2006

ــ الواد قلبه بيوجعه بهاء سلطان 2006

ــ الدنيا حلوة نانسي عجرم 2007

ــ شايف نفسك علي ايه محمد فؤاد 2007

ــ أيه إللي بيحصلي ميريام فارس 2008

ــ أيام الشتى ميريام فارس 2008

ــ سهرني سهر نانسي عجرم 2008

ــ ابن الجيران نانسي عجرم 2008

ــ عيني عليك نانسي عجرم 2010

ــ أوكيه نانسي عجرم 2010

ــ في حاجات نانسي عجرم 2010

ــ وبيستحي اليسا 2010

ــ العوو دياب العوو 2010

ــ في عيونك اليسا 2012

ــ 60 دقيقة أصالة 2015

ــ منازل أصالة 2015

ــ مشاعر شيرين 2016

ــ ياللي زعلان مني محمد حماقي 2017

ــ كل حياتي عمرو دياب 2018