ميرنا وليد - بيروت - نعى الفنان المصري عمرو دياب زميله الفنان والملحن المصري الراحل محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم وكتب في منشور له عبر حسابه : "أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم، خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
"
تعاون رحيم مع أهم الفنانين ومنهم: محمد منير، وأصالة، وإليسا، ونوال الزغبي، وأنغام، وآمال ماهر، ونانسي عجرم، وروبي، وشيرين عبد الوهاب، ومحمد حماقي، وتامر حسني، وغيرهم.
ومن أعماله:
ــ الليالي نوال الزغبي 2000
ــ ولا على باله عمرو دياب 2001
ــ نجوم السما نوال الزغبي 2001
ــ أخبارك أيه مايا نصري 2001
ــ ليه بيفكروني محمد محيي 2001
ــ ياللي بتغيب محمد محيي 2001
ــ أحلف بالله هيثم شاكر 2001
ــ أجمل إحساس اليسا 2002
ــ رومانسية أمل حجازي 2002
ــ قدك إيهاب توفيق 2002
ــ لو عشقاني عمرو دياب 2003
ــ صبري قليل شيرين 2003
ــ أنـا في الغرام شيرين 2003
ــ حبة حب مايا نصري 2003
ــ انت عارف ليه روبي 2003
ــ بنت بلادي فارس 2003
ــ عاللي بيحصلي بهاء سلطان 2003
ــ كل لما أقوله آه روبي 2004
ــ ليه بيداري كدة روبي 2004
ــ أنا ليه نانسي عجرم 2004
ــ ألعب ماريا 2004
ــ دايما في بالي عمرو دياب 2004
ــ ملكة زماني نورا رحال 2004
ــ كل دا شيرين وجدي 2004
ــ ناديني ميريام فارس 2005
ــ وحكايتك أيه عمرو دياب 2005
ــ حبيب قلبي رنين 2005
ــ باما قالوا نوال الزغبي 2006
ــ إللي بيني وبينك جنات - عمرو دياب 2006
ــ الواد قلبه بيوجعه بهاء سلطان 2006
ــ الدنيا حلوة نانسي عجرم 2007
ــ شايف نفسك علي ايه محمد فؤاد 2007
ــ أيه إللي بيحصلي ميريام فارس 2008
ــ أيام الشتى ميريام فارس 2008
ــ سهرني سهر نانسي عجرم 2008
ــ ابن الجيران نانسي عجرم 2008
ــ عيني عليك نانسي عجرم 2010
ــ أوكيه نانسي عجرم 2010
ــ في حاجات نانسي عجرم 2010
ــ وبيستحي اليسا 2010
ــ العوو دياب العوو 2010
ــ في عيونك اليسا 2012
ــ 60 دقيقة أصالة 2015
ــ منازل أصالة 2015
ــ مشاعر شيرين 2016
ــ ياللي زعلان مني محمد حماقي 2017
ــ كل حياتي عمرو دياب 2018
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب ينعي زميله محمد رحيم الذي لحن أجمل أغانيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.