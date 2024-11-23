أريانا غراندي بفيديو من تدريبها على الرقص

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية أريانا غراندي مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت من خلاله وهي تتدرب على مشهد الرقص في فيلم "Wicked".



وقد تناقله عدد من الجمهور، وذلك بعد قلقهم عليها مؤخرا بسبب ظهورها بنحافة لافتة في جلسة تصوير خاصة بفيلمها الجديد Wicked.

وأثناء احتفالها بالعرض الأول، ظهرت غراندي على السجادة الحمراء بفستان باللون الكريمي، مما دفع المتابعين إلى التساؤل عن حالتها الصحية.

وقد علّق أحد المتابعين بالقول: "تبدو نحيفة جداً،" وقال آخر: "مشهدها يثير القلق".