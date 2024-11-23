غسان مخيبر يوجه هذه الرسالة في عيد الإستقلال اللبناني

ميرنا وليد - بيروت - وجه مؤسس جمعية LeBam النائب السابق والمحامي غسان مخيبر، كلمة بمناسبة عيد الإستقلال اللبناني الذي كان يوم أمس.



وفي التفاصيل ورد عن مخيبر:"تمر ذكرى الاستقلال، والوطن يغمره الألم والعـ دوان والدمار والمـ وت. لكننا في خضم هذه المآسي الشديدة، المتكررة ... منذ ما قبل الاستقلال الأول، نعاهد ان لا نيأس ابدا! لأنه لا بد لليوم التالي ان يأتي، وعلينا ان نكون جاهزين للخدمة والعمل، لان نعيد بناء لبنان أفضل مما كان، سيدا، حرا، مستقلا ومزدهرا!!

- في الخدمة والعمل لاحتضان جميع النازحين حتى تتأمن عودتهم الكريمة الى ديارهم؛

- في الخدمة والعمل لئلا تتكرر الأخطاء المميتة؛

- في الخدمة والعمل لإعادة بناء دولة مدنية، ديمقراطية، نزيهة، فاعلة، قائمة على سيادة الدستور والقانون والعدالة؛

- في الخدمة والعمل لتطوير قدرات جيش وطني قوي يتولى وحده حماية كامل الوطن والحدود من أي عـ دوان؛

- في الخدمة والعمل لإعادة بناء سلطات ومؤسسات فاعلة قادرة على خدمة كامل شعب لبنان وتنمية قدراته وحرياته واقتصاده

- في الخدمة والعمل لإعادة بناء الحجر والبشر والتراث والثقافة والفرح.

نعاهد ان لا نيأس ابدا

لأن شعب لبنان عظيم بوحدته وتعدده وقدرة أبنائه، ومقـ اوم لكل الصعوبات، مهما كثرت آثامه افرادا وجماعات وقيادات؛

لأن لبنان لا يموت مهما جار الزمن، وأخطأ السياسيون والأحزاب، واعتدى المعتدون المجرمون.

عاش لبنان".