إليسا حزينة على فقدان أعز الناس على قلبها

ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة اللبنانية إليسا الملحن المصري محمد رحيم الذي رحل بشكل مفاجـ ئ، وعبرت عن حزنها الشديد على فقدانه فهو كان صديقها أيضاً، وشريك في نجاح أغنياتها.



وفي التفاصيل كتب إليسا على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"صعبة عليي كتير إحكي بعد خبر خسارتك. كنت صديقي والانسان يللي بخليني ابتسم بس شوف رسالة منو،وشريك النجاح بمحطات كتيرة بمسيرتي ومسيرة كتار من زملائي، ويللي عندو تاريخ محمد رحيم ذكراه ما بتموت. رح اشتقلك كتير يا صديقي وافتقد لك بكل ألبوم عم حضرلو".