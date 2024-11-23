ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة اللبنانية إليسا الملحن المصري محمد رحيم الذي رحل بشكل مفاجـ ئ، وعبرت عن حزنها الشديد على فقدانه فهو كان صديقها أيضاً، وشريك في نجاح أغنياتها.
وفي التفاصيل كتب إليسا على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"صعبة عليي كتير إحكي بعد خبر خسارتك. كنت صديقي والانسان يللي بخليني ابتسم بس شوف رسالة منو،وشريك النجاح بمحطات كتيرة بمسيرتي ومسيرة كتار من زملائي، ويللي عندو تاريخ محمد رحيم ذكراه ما بتموت. رح اشتقلك كتير يا صديقي وافتقد لك بكل ألبوم عم حضرلو".
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا حزينة على فقدان أعز الناس على قلبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.