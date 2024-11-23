ميرنا وليد - بيروت - استغرب اليوتيوبر غيث مروان من أسئلة المتابعين حول عدم حضوره كتب كتاب صديقه المقرّب أسامة مروة، نافيا بأن يكون هناك أي خلافات، وذلك بطريقة طريفة.
كما لاحظنا ان غيث التقط الصور مع أسامة وشيرين بيوتي في حفلة الخطوبة، كما جمعه لقطات مع "شيرو" شقيق شيرين، ما يعني أنه لا يوجد خلافات مع العائلة.
على صعيد آخر تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو عفوي ولطيف للغاية، من خطوبة أسامة مروة على حبيبته اليوتيوبر السورية شيرين عمارة الشهيرة بشرين بيوتي.
وقد ظهر أسامة في الفيديو وعلامات الغيرة واضحة عليه، عندما كان يمازحه أحد الأشخاص بأنه سرق منه شيرين، وقام بإحتضانها بخفة دم واضحة.
كانت هذه تفاصيل خبر غيث مروان بأول تعليق على خبر خلافه مع أسامة مروة وعائلة شيرين بيوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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