ياسمين عبد العزيز تدخل موقع تصوير “وتقابل حبيب” لرمضان ٢٠٢٥… شاهدوا الصور

أعلنت الممثّلة المصريّة، ياسمين عبد العزيز، انطلاق تصوير مسلسلها الجديد “وتقابل حبيب” المقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٥.

بهذه المناسبة، نشرت “ياسمين” عبر “إنستغرام”، أكثر من صورة من أجواء الاحتفال، بانطلاق تصوير المسلسل مع فريق العمل وكتبت: “بسم الله بدأنا تصوير مسلسل و”تقابل حبيب” لرمضان ٢٠٢٥”.

نذكر أنّ الممثّلة والفنّانة، أنوشكا والممثّل خالد سليم، إنضمّا مؤخّرًا، إلى أسرة المسلسل.

في السّياق نفسه، سبق أن انضمّت الفنّانة والممثّلة اللبنانيّة، نيكول سابا، إلى أسرة المسلسل وذلك بعد ثمانية عشر عامًا من آخر عمل جمعها بياسمين عبد العزيز وهو فيلم “تمن دستة أشرار” في العام ٢٠٠٦.

“وتقابل حبيب”، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمّد الخبيري وإنتاج شركة “سينرجي”. مسلسل يتألّف من ثلاثين حلقة، تدور أحداثه في إطار اجتماعيّ رومنسيّ وهو يُعيد إلى الشّاشة ثنائيّة ياسمين عبد العزيز والممثّل كريم فهمي بعد نجاحهما في مسلسل “ونحبّ تاني ليه” الذي عُرض في العام ٢٠٢٠.

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نشير إلى أنّ ياسمين عبد العزيز، غابت عن رمضان ٢٠٢٤ وذلك بعدما شاركت في رمضان ٢٠٢٣، بمسلسل حمل عنوان “ضرب نار”، جمعها بزوجها السّابق أحمد العوضي.