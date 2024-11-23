النسخة الـ ١٥ من جوائز “مينا إيفي” تحتفي بأبطال فعالية التسويق ضمن موسم الرياض

استضافت العاصمة الرياض ليل (الخميس) الفائت حفل توزيع جوائز “مينا إيفي” لعام ٢٠٢٤ في فندق فور سيزونز، وسط أجواء موسم الرياض المبهرة. وقد شكّل الحدث احتفالًا بـ ١٥ عامًا من التميز في مجال التسويق عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتألقت الأمسية ذات الطابع الكريستالي بحضور أكثر من ٦٥٠ محترفاً في مجالات التسويق والإعلان والاتصالات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب عدد من الشخصيات المؤثرة في مجالات الأعمال والإعلام والثقافة، مما أضاف بُعدًا خاصًا للحدث وعزَّز من أجوائه الفخمة والمُلهمة.

وكُشف خلال الحفل عن أكثر من ٩٠ فائزًا في أكثر من ٤٠ فئة، اختيروا من بين ٨٥٠ مشاركة تنافست بشدة. وقام فريق التحكيم، الذي ضم نخبة من الخبراء، بتقييم الحملات الأكثر تأثيرًا بمنتهى الدقة والشغف، مما وضع معيارًا جديدًا للتميز في التسويق، وأُعلن عن الأبطال لهذا العام في حفل جوائز إيفي الشرق الأوسط.

وفي كلمة ألقاها نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والتواصل في الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المهندس أحمد عرفة: “نحتفل هذا العام باستضافة حفل جوائز MENA Effie المرموقة ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يُعد منصة عالمية لاستقطاب أهم الفعاليات والأحداث الكبرى على مستوى العالم”.

وأضاف :”يمثل هذا الحدث لحظة مهمة لدينا في موسم الرياض، خاصةً وأنه يقام للمرة الأولى على أرض المملكة العربية السعودية، ويعكس الرؤية الطموحة للمملكة وحرصها على تجسيد الحضور الدولي للمحافل الكبرى على أرضها”.

وأشار إلى أن “موسم الرياض لا يقتصر فقط على الترفيه، بل هو أيضًا منصة تفاعلية تفتح أبوابها لاستقبال رواد الإبداع من كل مكان، حيث يوفر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات ويعزز من مكانة المملكة كوجهة رائدة في دعم الابتكار والتطور في مختلف المجالات، ومنها هذا القطاع المهم، قطاع التسويق”.

مبيناً في ختام كلمته إلى إننا “نتطلع اليوم لأن يكون هذا الحدث بداية لتعاون أوسع مع مختلف الشركاء الدوليين والإقليميين، حيث يؤكد هذا الحفل على التزامنا المستمر بتقديم فعاليات تضيف قيمة كبيرة للمشاركين وتعزز من تطور القطاع في مختلف أوجهه”.

وتميَّز الفائزون بالجوائز الذهبية بسردهم الإبداعي المبتكر وتوجهاتهم الريادية. وحصل بنك الخليج المصري بالتعاون مع وكالة People of the Internet على الجائزة الكبرى “Grand Prix”، وعلَّقوا قائلين: “يثبت هذا الفوز بجائزة إيفي أن جهودنا الذي بذلناها قد أثمرت أخيراً”.

وتميز الفائزون بالجوائز الفضية بأفكارهم الجريئة وتركيزهم الحاد، من بينهم علامات تجارية محلية مثل المراعي، وراني، وبساطة، وجزيرة ياس، وغيرها، من الذين قدموا حملات إبداعية مميزة.

أما الفائزون بالجوائز البرونزية فقد تركت حملاتهم انطباعًا لا يُنسى. وعلَّق أحد الفائزين: “نحن فخورون بفوز هذه الحملة لأنها تمثل قيمنا كعلامة تجارية. غارنييه تتمحور حول الأصالة وهذا ما نركز عليه في حملاتنا”.

وحصدت وكالة BigTime Creative Shop السعودية لقب أسرع الوكالات نموًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام، بينما فازت وكالة People of the Internet بجائزة “الوكالة المستقلة الأكثر تأثيرًا”.

كما تم تكريم وكالة Leo Burnett دبي كأفضل مكتب إعلاني وأكثر شبكات الوكالات تأثيرًا لهذا العام، ووكالة Zenith دبي كأفضل مكتب وكالة إعلامية.

وكان حضور المتحدث الضيف المميز كين سيجال، الرجل الذي “وضع حرف (i) في iPad، إضافة خاصة للحفل. وشارك كين تجربته حول الحملة الأيقونية “Think Different” التي فازت بجائزة Grand Effie سابقًا.

وأثرت الأمسية بفضل الأداء الرائع للفنانة زينة عماد، التي أبهرت الحضور بأدائها الذي أكمل فخامة الحفل.

يذكر أن الحفل تم تنظيمه تحت مظلة موسم الرياض وبالشراكة مع SMC، بالتعاون مع رعاة بارزين مثل MIQ Digital، Chupa Chups، Ferrero، Zee Entertainment، Tim Hortons، MEmob+، وKantar كما كان MKV Digital شريكًا لوسائل التواصل الاجتماعي، و Communicate شريكًا إعلاميًا.

وللاطلاع على قائمة الفائزين الكاملة، يمكن زيارة الموقع: menaeffie.com/winners