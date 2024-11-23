منة شلبي تشوّق جمهورها لمسرحيتها الأولى في "موسم الرياض"

نشرت الفنانة منة شلبي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" بوستر أول مسرحية لها بعنوان "شمس وقمر"، والتي تنطلق عروضها في السعودية خلال الأيام المقبلة.

وشوّقت منة جمهورها للمسرحية الأولى في مشوارها الفني، وعلّقت عليها بالقول: "بسم الله توكّلنا على الله"، لتتلقى العديد من تهاني زملائها لها بالنجاح.

ويشارك منة في مسرحية "شمس وقمر" كلٌ من: بيومي فؤاد ومحمود الليثي، ومجموعة من النجوم، وتقدّم عروضها على مسرح بكر الشدّي في الرياض، في الفترة من 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري إلى 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

يُذكر أنه يُعرض حالياً لمنة شلبي في دور السينما فيلم "الهوى سلطان"، الذي حققت به نجاحاً كبيراً وتصدّر شباك التذاكر منذ عرضه، ويشاركها في البطولة كل من: أحمد داود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي وسوسن بدر، وعدد من ضيوف الشرف، بينهم: خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد...، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشن" لهاني نجيب وأحمد فهمي.

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