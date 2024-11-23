شكرا لقرائتكم خبر عن ادعوا له بالرحمة.. وداعا المطرب والملحن محمد رحيم (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا المطرب والملحن محمد رحيم، وأعلنت الشاعرة نور عبد الله قائلة على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إنا لله وإنا اليه راجعون، أسألكم خير الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم المحلن الكبير محمد رحيم، ربنا يسعده فى الجنة ويرزق أهله وذويه الصبر والثبات والسلوان، ربنا يسعدك فى الجنة ونعيمها يا محمد جمعة مباركة، وأحر التعازى للأسرة الكريمة".



رحيم

وأعلن النجم تامر حسني تأجيل جنازة الفنان محمد رحيم وكتب عبر ستور حسابه على إنستجرام: "تم تأجيل صلاة جنازة الفنان محمد رحيم، صلاة الجنازة ليست اليوم وسيعلن عن موعدها أخوه الأستاذ طاهر رحيم".

ولد فى عام 1979 وبدأ مشواره الفنى مع المطرب عمرو دياب فى ألبوم "عودونى"

شارك فى أعمال مميزة مع أبرز المطربين العرب مثل محمد منير، وأنغام، وأصالة نصرى

يشيع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة ظهر اليوم

قبل أشهر أصيب رحيم بذبحة صدرية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة