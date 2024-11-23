شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يعلن تأجيل جنازة الفنان محمد رحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم تامر حسني تأجيل جنازة الفنان محمد رحيم الذى رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، وكتب عبر ستورى حسابه على إنستجرام: "تم تأجيل صلاة جنازة الفنان محمد رحيم، صلاة الجنازة ليست اليوم وسيعلن عن موعدها أخوه الأستاذ طاهر رحيم".



بوست تامر حسنى

ورحل عن عالمنا المطرب والملحن محمد رحيم، وأعلنت الشاعرة نور عبد الله قائلة على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إنا لله وإنا اليه راجعون، أسألكم خير الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسعده فى الجنة ويرزق أهله وذويه الصبر والثبات والسلوان، ربنا يسعدك فى الجنة ونعيمها يا محمد جمعة مباركة، وأحر التعازى للأسرة الكريمة".

وكان الفنان محمد رحيم طرح أغنيته الجديدة "بنت اللذينة"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيعه، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من إخراج آسر محمود.

وبدأ رحيم أغنيته بإنترو أغنية الكينج محمد منير "الليلة يا سمرا"، ويعبر بها عن مدى أصالة أغانى الكينج التى عاش معظم الشباب حبه ورومانسيته على مثل هذه الأغانى، بالإضافة إلى الكشف عن عشقه لمنير وأغانيه التى تربى عليها، لذلك كتب: "شكرا للكينج محمد منير والموسيقار الراحل أحمد منير على تتر الأغنية".