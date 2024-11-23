تامر حسني يعلن تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - أعلن الفنان تامر حسني خبر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم، وذلك عبر ستوري نشرها على حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

تأجيل جنازة محمد رحيم

كتب تامر حسني عن تفاصيل الجنازة: "تم تأجيل صلاة جنازة الفنان، صلاة الجنازة ليست اليوم وسيعلن عن موعدها أخوه الأستاذ طاهر رحيم".

والملحن محمد رحيم رحل عن عالمنا فجر اليوم عن عمرٍ ناهز الـ 45 عاماً بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، وذلك بعد فترة من الصراع مع أمراض القلب.

تأجيل جنازة محمد رحيم الصورة ستوري من حساب تامر حسني على إنستغرام

أزمات صحية سابقة

كانقد تعرض مؤخراً لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى، لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب. وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى وطمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: "بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله".

وعلى الرغم من استقرار حالته الأشهر الماضية إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، أدت لوفاته فجر اليوم السبت 23 نوفمبر.

يُذكر أن محمد رحيم، تعاون مع العديد من الفنانين أبرزهم: نوال الزغبي، عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية، وآخرون.

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