خاص - في عيد الإستقلال .. رابعة الزيات وطوني البايع يقومان بهذه المبادرة

ميرنا وليد - بيروت - أقيم يوم أمس نشاط موسيقي وطني ترفيهي بمبادرة من الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ومدرب الصوت طوني البايع وذلك بمناسبة عيد الإستقلال اللبناني.



وفي حديث خاص لموقعنا قالت الزيات:"على الرغم من الحزن الذي نعيشه، لكن لا يمكن أن يأتي تاريخ عيد الإستقلال ولا نذكر أن وطننا لبنان يجب أن ننتمي إليه جميعاً، ونجدد ولاءنا لوطنيتنا ولعلمنا ولأرزتنا ولنشيدنا الوطني، لأن هذه المرحلة من الضروري والمهم أن نتوحد خلالها على حب وطننا وعلى الإنتماء لهذه الأرض، واليوم قررنا أن نقوم بمبادرة تخص الأطفال وليس فقط لإدخال الفرحة إلى قلوبهم بل أيضاً من أجل تعليمهم حب الوطن، فالمشكلة الأساسية في لبنان أن ليس جميع الناس يعرفون ماذا يعني وطن. بالأغنية والتجمع يتعلم الأطفال أكثر حب الوطن، وندخل الفرحة إلى قلوبهم في ظل الاوضاع التي يعيشونها."

وعن فكرة النشاط قالت:"إتصلت بطوني البايع لأنه إنسان فنان منحاز للطولة ويقدم أمور وطنية جامعة، وخلال 5 دقائق لبى البايع طلبي، وقمنا بالنشاط في مدرسة العذارية وكان نشاط تلقائي لتسجيل موقف في حب الوطن والإنتماء له".

البايع أورد عن النشاط:"شرفني ان اقوم بنشاط موسيقي وطني ترفيهي مع الاعلامية رابعة الزيات، عملنا على تحفيز الاطفال والغناء والانشاد للوطن والتعرف على مناطق لبنانية وقمنا برفع الاعلام اللبنانية والمشي بشكل عسكري مثل الجيش اللبناني ورفعنا القسم ايضاً".