ميار الغيطي تستقبل طفلتها الأولى وتشارك أول صورة معها

ميرنا وليد - بيروت - استقبلت الممثلة المصرية ميار الغيطي طفلتها الأولى وأعلنت الخبر عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي و شاركت صورة لها و هي تحمل طفلتها.
و حرصت ميار الغيطي على إخفاء وجه ابنتها ولم تكشف عن الاسم الذي اختارته لها وكتبت: "اللهم أنبتها نباتا حسنا وأجعلها قرة عين لنا وأحفظها وبارك لنا فيها وأجعلها من أهل الصلاح والتقوى".
وتفاجأ الجمهور من هذا الخبر اذ لم تكشف لاحد من المتابعين عن حملها وباركوا لها من خلال التعليقات والرسائل التي كتبوها لها.
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