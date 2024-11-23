ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري تامر حسني عن تأجيل موعد جنازة الملحن الراحل محمد رحيم الى موعد غير محدد.

وكتب تامر حسني عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تأجيل صلاة جنازة الفنان محمد رحيم، صلاة الجنازة ليست اليوم وسيعلن عن موعدها أخوه الأستاذ طاهر رحيم".

يذكر ان محمد رحيم قد توفي عن عمر يناهز الـ 45 عاماً بعد اصابته بوعكة صحية مفاجئة مما جعل كل محبيه من فنانين وجمهور يصدمون برحيله خصوصا بعدما قدم اجمل الاعمال والاغنيات خلال مسيرته.

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل موعد جنازة محمد رحيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.