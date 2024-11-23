ما علاقة نانسي عجرم بآخر أمنيات محمد رحيم قبل وفاته بأيام ؟

ميرنا وليد - بيروت - قبل وفاته بأيام، كشف الملحن الراحل محمد رحيم عن آخر أمنية له عبر نشر فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي تغني أغنيتها "في حاجات"، التي لحنها، وأرفق الفيديو بتعليق: "ما شاء الله، wooow، إيه الجمال ده يا نانسي عجرم؟"، لترد عليه نانسي بوضع قلوب.

بعدها، رد محمد رحيم قائلاً: "يخزي العين وعقبال اللي بالي بالك إن شاء الله"، في إشارة إلى أمنيته بالتعاون معها في أعمال قادمة.

توفي محمد رحيم فجر اليوم بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل منزله، ويُذكر أن رحيم كان قد تعاون مع العديد من كبار الفنانين مثل عمرو دياب، تامر حسني، إليسا، ونانسي عجرم، ليترك بصمة كبيرة في عالم الأغاني المصرية والعربية.

