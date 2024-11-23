ميرنا وليد - بيروت - قبل وفاته بأيام، كشف الملحن الراحل محمد رحيم عن آخر أمنية له عبر نشر فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي تغني أغنيتها "في حاجات"، التي لحنها، وأرفق الفيديو بتعليق: "ما شاء الله، wooow، إيه الجمال ده يا نانسي عجرم؟"، لترد عليه نانسي بوضع قلوب.
بعدها، رد محمد رحيم قائلاً: "يخزي العين وعقبال اللي بالي بالك إن شاء الله"، في إشارة إلى أمنيته بالتعاون معها في أعمال قادمة.
توفي محمد رحيم فجر اليوم بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل منزله، ويُذكر أن رحيم كان قد تعاون مع العديد من كبار الفنانين مثل عمرو دياب، تامر حسني، إليسا، ونانسي عجرم، ليترك بصمة كبيرة في عالم الأغاني المصرية والعربية.
كانت هذه تفاصيل خبر ما علاقة نانسي عجرم بآخر أمنيات محمد رحيم قبل وفاته بأيام ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.