غياب عمرو دياب عن محاكمته في قضية الشاب المصفوع

ميرنا وليد - بيروت - تغيب الفنان المصري عمرو دياب عن أولى جلسات محاكمته اليوم السبت 23 كانون الأول أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "الشاب المصفوع"، التي يتهم فيها الشاب سعد أسامة بالتعدي على دياب، بينما يتهم عمرو دياب الشاب بالاعتداء عليه.
وكانت جهات التحقيق قد استمعت إلى أقوال الشاب، الذي أكد أنه أثناء التقاط صورة مع الفنان المصري عمرو دياب في إحدى الحفلات، قام ulv, ]dhf بصفعه على وجهه و أمام الحضور، مما أحدث ضجة كبيرة جداً الصيف الماضي.
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