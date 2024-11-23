شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تصور الأرض السودا فى الجونة الثلاثاء بعد توقف لحرق قدمها والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف النجمة ياسمين صبرى تصوير أحداث فيلمها الجديد الأرض السودا الذى يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز يوم الثلاثاء المقبل في مدينة الجونة، بعد إيقاف تصوير الفيلم بضعة أيام بسبب إصابة ياسمين صبري بحرق بالغ في أعلى قدمها بعد سقوط مياه مغلية عليها داخل منزلها وكان من الصعب عليها استكمال التصوير، لاسيما أنه يتطلب نزولها في البحر.

فيلم الأرض السودا من الأفلام الضخمة إنتاجياً حيث يتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة في مدينة الجونة، وتجسد ياسمين صبرى خلال الأحداث، شخصية غواصة تعيش فى الجونة وهى فتاة قوية وشديدة وتجمعها المواقف بالنجم كريم عبد العزيز ويخوضا رحلة فى معظم أنحاء العالم وذلك فى إطار تشويقى لايت.

فيلم الأرض السودا من إخراج بيتر ميمى وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، اياد نصار، أحمد غزى، مريم الجندى، ومقرر عرضه في صيف 2025، وجاء تعاون ياسمين صبرى مع المخرج بيتر ميمى بعد أكثر من عام على تعاقد ياسمين مع بيتر ميمى على بطولة فيلم بعنوان "دليلة" من تأليفه وإخراجه وإنتاجه، ولكن لم يتم تنفيذ المشروع حتى الآن، وتجسد ياسمين فى الفيلم شخصية "سوبر هيرو".

يذكر أن ياسمين صبرى قدمت آخر أعمالها في السينما فيلم أبو نسب العام الماضى والذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.ياسمين صبرى، ياسمين صبري، كريم عبد العزيز، فيلم الارض السودا، اصابة ياسمين صبرى، صور ياسمين صبري.



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