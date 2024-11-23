موعد ومكان تشييع جثمان الملحن والمطرب محمد رحيم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - يشيع جثمان الملحن محمد رحيم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة ظهر اليوم السبت 23 نوفمبر، كما أعلن الشاعر أحمد المالكي على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ورحل عن عالمنا المطرب والملحن محمد رحيم، في الساعات الأولي صباح اليوم السبت، وكتب الفنان تامر حسني، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" قبل قليل:"أخي وصديقي الملحن محمد رحيم في ذمة الله نسألكم الدعاء له بالرحمة".

ونعى الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وفاة الملحن محمد رحيم الذي وافته المنية عن عمر يناهز 45 عاما.

و كتب تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع الفيس بوك:رحم الله الملحن محمد رحيم وغفر الله له... عزائي ل أهله ومحبيه... خبر حزين.

قصة مرض محمد رحيم

وتعرض محمد رحيم مؤخرًا لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى، لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى وطمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، قائلًا: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، تسببت في وفاته فجر اليوم السبت 23 نوفمبر.

يذكر أن محمد رحيم، تعاون مع العديد من الفنانين أبرزهم: نوال الزغبي عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية، وآخرون.

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