باريس هيلتون تتباهى بعدم خضوعها لعمليات تجميل: كلِّي طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - تلجأ الكثير من النجمات لعمليات التجميل ظناً منهن أنهن يخفين بعض العيوب أو لإبراز جمالهن أكثر، وعلى الرغم من خضوع الكثيرات منهن لهذا الإجراء، إلا أن هناك أيضاً الكثير ممن يبتعدن عن هذه الجراحات، بينما يلجأن لوصفات طبيعية للحفاظ على جمالهن الطبيعي.

ومن بين هؤلاء النجمات، باريس هيلتون التي كشفت في آخر لقاء لها أنها لم تُجرِ أي عملية تجميل، وتحدثت عن روتينها للحفاظ على بشرتها ونقائها.

باريس هيلتون: أنا فخورة حقاً لأنني طبيعية تماماً

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في حديثها مع زاك سانغ في حلقة من البودكاست الذي يحمل نفس الاسم، كشفت باريس هيلتون، البالغة من العمر 43 عاماً، أنها لم تُجرِ أى إجراءات تجميلية، حيث قالت لسانغ، 31 عاماً: "أشعر بالفخر حقاً لأنني طبيعية تماماً". وعن سر احتفاظها ببشرتها متوهجة، قالت إنها تبتعد عن الشمس، ولم تقم أبداً بأي حقن بوتوكس أو مواد قابلة للحقن أو جراحة أو أي شيء آخر.

كما كشفت أيضاً أن والدتها كاثي هيلتون علَّمتها حيل ونصائح العناية بالبشرة في سن مبكرة، قالت إن والدتها أخبرتها عندما كانت في الثامنة من عمرها أن تبتعد عن الشمس، وأضافت: "ثم علمتني روتين العناية بالبشرة المذهل المكون من 10 خطوات. لذلك كنت أفعل ذلك حرفياً منذ أن كنت في الثامنة من عمري".

وكشفت أيضاً أنها حرصت على تجهيز منزلها بمستلزمات "النادي الصحي أو الأسبا SPA" الأساسية للحفاظ على روتين العناية بالبشرة. وقالت: "لقد قمت أيضاً ببناء سبا في منزلي يسمى Sliving Spa. يحتوي على مصابيح LED الأكثر روعة وأجهزة hydrafacial وغرفة الضغط العالي والعلاج بالتبريد. إنه سبا حقيقي".

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هكذا تحصل باريس هيلتون على بشرة برونزية

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على الرغم من ابتعادها عن أشعة الشمس، كشفت باريس هيلتون أنها تحصل على بشرة برونزية من خلال استخدام رذاذ تسمير البشرة. في 3 مايو، أخبرت الأم لطفلين مجلة Allure أنها لم ترغب أبداً في أن تكون شاحبة "وأنها كانت تستخدم رذاذ تسمير البشرة منذ أن كانت مراهقة".

جدير بالذكر أن باريس هيلتون هي أمّ لطفلين، حيث رحبت هي وزوجها كارتر ريوم، بابنهما فونيكس عن طريق أمّ بديلة في يناير 2023، بينما استقبلا ابنتهما لندن عن طريق أمّ بديلة أيضاً في نوفمبر 2023.

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