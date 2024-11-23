وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما إثر أزمة قلبية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - توفي الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما إثر أزمة قلبية، بعد فترة من الصراع مع أمراض القلب.

وأعلن الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وفاة الملحن محمد رحيم.

ونعى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وفاة الملحن محمد رحيم الذي وافته المنية عن عمر يناهز 45 عاما.

و كتب تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع فيسبوك:رحم الله الملحن محمد رحيم وغفر الله له... عزائي ل أهله ومحبيه... خبر حزين

وكان الفنان محمد رحيم، طرح أغنيته الجديدة "بنت اللذينة"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيعه، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من إخراج آسر محمود.

يذكر أن محمد رحيم، تعاون مع العديد من الفنانين أبرزهم: نوال الزغبي عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية، وآخرون.

وكان محمد رحيم قد تعرض مؤخرًا لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى، لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى وطمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، قائلًا: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، أدت لوفاته فجر اليوم السبت 23 نوفمبر.

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