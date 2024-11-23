- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكماً بحبس الفنانة المصرية المعتزلة جيني كامل وتغريمها 1000 جنيه، على خلفية القضية التي رفعها ضدها طليقها الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وقد وجهت إليها تهم السب والقذف وإتلاف ممتلكات، في نزاع قانوني جاء بعد تصاعد خلافاتهما الشخصية.
بدأت الخلافات بين جيني وطعيمة بعد إكتشاف جيني علاقة زوجها السابقة بالفنانة التونسية يسرا الجديدي، بطلة مسلسل "العتاولة"، وقد تصاعدت الأمور حين إتهم طعيمة طليقته بالتشهير به والإعتداء اللفظي.
في كانون الأول 2024، أعلنت جيني عن طلاقها من طعيمة بعد زواج دام 15 عاماً، مؤكدة أنه طلاق رسمي وليس انفصالاً.
كانت هذه تفاصيل خبر حبس وتغريم جيني كامل طليقة أمير طعيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.