حبس وتغريم جيني كامل طليقة أمير طعيمة

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكماً بحبس الفنانة المصرية المعتزلة جيني كامل وتغريمها 1000 جنيه، على خلفية القضية التي رفعها ضدها طليقها الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وقد وجهت إليها تهم السب والقذف وإتلاف ممتلكات، في نزاع قانوني جاء بعد تصاعد خلافاتهما الشخصية.



بدأت الخلافات بين جيني وطعيمة بعد إكتشاف جيني علاقة زوجها السابقة بالفنانة التونسية يسرا الجديدي، بطلة مسلسل "العتاولة"، وقد تصاعدت الأمور حين إتهم طعيمة طليقته بالتشهير به والإعتداء اللفظي.

في كانون الأول 2024، أعلنت جيني عن طلاقها من طعيمة بعد زواج دام 15 عاماً، مؤكدة أنه طلاق رسمي وليس انفصالاً.



