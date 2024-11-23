شيرين عبد الوهاب توضح حقيقة حفلها بالسعودية

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ميرنا وليد - بيروت - أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً رسمياً نفت فيه الأنباء التي تداولت مؤخراً حول تعاقدها لإحياء حفلات غنائية في السعودية خلال الفترة المقبلة، وأوضحت شيرين، عبر حسابها كاتبة : "هناك خبر انتشر للأسف عن إحيائي لحفل غنائي في السعودية يوم 5 ديسمبر (كانون الأول).
. وهذا غير صحيح، رغم أنني أتعطش للقاء جمهوري المحب في المملكة.. حبايب قلبي".
كما أكدت شيرين أن جدول حفلاتها المعلن يقتصر على حفلين، الأول في 29 تشرين الثاني بالكويت على مسرح "رود رش"، والثاني في 13 كانون الأول بدبي في "كوكاكولا أرينا"، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.
يُذكر أن شيرين عبد الوهاب أطلقت مؤخراً ألبوماً جديداً يحتوي على 7 أغنيات، من بينها "بتمنى أنساك"، "قالك نسيني"، و"عسل حياتي"، والتي لاقت إعجاب جمهورها في الوطن العربي.
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