شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى: الخليج 365 أول من دعمنى بمشروعى المسرحى للموهوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان القدير علاء مرسي خلال لقائه بتلفزيون الخليج 365، بفعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى: "الخليج 365 كان أحد وأهم الشهود على تجاربى وإسهاماتى المسرحية سواء للشباب أو للأطفال، على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية".

فمشروعى كان يستهدف الموهوبين من الشباب الذين يبحثون عن تحقيق حلمهم، وقد استطعت أن أجمعهم تحت مظلة واحدة، وقدمنا العديد من العروض والفعاليات، وكان الخليج 365 أول الداعمين لهذا المشروع، فأوجه لكم التحية وأبشركم أن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو معجب بهذا المشروع ووعدنى باستكماله خلال الفترة المقبلة.

وكان قد تم تكريم الفنان علاء مرسى خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح، والتى حملت اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوى، وتدير المهرجان الدكتورة إنجى البستاوى، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.