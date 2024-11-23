تامر حسني يكـ شف موعد ومكان دفن الراحل محمد رحيم

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ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري تامر حسني موعد ومكان دفن الملحن والفنان المصري الراحل والذي رحل عن عالمنا فجر اليوم السبت 23 تشرين الثاني 2024، عبر حسابه عبر خاصية الحالة كاتباً : " "رحل اليوم صاحب أعظم موهبة موسيقية في التلحين في آخر 25 سنة، الموسيقار محمد رحيم.
نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة .
صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله صديقي و أخي محمد رحيم عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة الشيخ زايد.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
توفي محمد رحيم فجر اليوم بشكل مفاجئ نتيجة تعرضه لأزمة قلبية حادة عن عمر يناهز 45 عاماً .
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