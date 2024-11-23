مي عز الدين تخسر والدتها بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفيت فجر اليوم والدة الممثلة المصرية مي عز الدين بعد صراعها مع المرض. وكانت الراحلة قد نقلت الى احدى المستشفيات قبل فترة بعد تدهور كبير في حالتها الصحية ومي كانت الى جانبها اذ رافقتها في كل مراحل مرضها ولازمتها كما طلبت من محبيها الدعاء لوالدتها لكي تستعيد عافيتها الا ان المرض غدرها.

مرض والدة مي أثر على الممثلة الشهيرة بشكل كبير وغابت لفترة عن محبيها خصوصا على مواقع التواصل الاجتماع مما أقلق الجمهور.

من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي للممثلة مي عزالدين راجين الله ان يسكن الراحلة فسيح جناته.

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