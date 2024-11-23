صـ ـدمة كبيرة في الوسط الفني .. وفاة الملحن محمد رحيم بشكل مفاجـ ـئ

ميرنا وليد - بيروت - توفي الملحن والفنان المصري محمد رحيم فجر اليوم بشكل مفاجئ نتيجة تعرضه لأزمة قلبية حادة عن عمر يناهز 45 عاماً ، صدمة كبيرة هزّت الوسط الفني في مصر والعالم العربي بعد الرحيل المفاجئ، حيث جاء الإعلان عن الوفاة عبر العديد من الفنانين، أبرزهم الفنان تامر حسني، الذي نعاه بحزن عميق ، قائلاً: "سبحان من له الدوام.

. أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة". وأضاف: "خبر مؤلم جداً وصدمة كبيرة.. لحد الآن لا أستطيع استيعاب ما حدث".

من جهتها، عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن صدمتها من الخبر، معلقة : "ماذا؟"، في إشارة إلى عدم تصديقها للواقعة.

ولد محمد رحيم في كانون الأول 1979، وترك بصمة كبيرة في عالم الموسيقى، حيث تعاون مع أبرز فناني مصر والوطن العربي، مثل عمرو دياب، محمد فؤاد، نوال الزغبي، شيرين، وأصالة. كما كان يُعدّ من أبرز الملحنين في جيله، وحقق نجاحات فنية كبيرة عبر مسيرة استمرت أكثر من عقدين.

وكان محمد رحيم قد احتفل منذ أيام قليلة، بتصدر اغنية "وغلاتك" لعمرو دياب، تريند منصات الموسيقى، حيث كتب عبر حسابه: سبحان الله وغلاوتك أول لحن عملته في حياتي 1998، تعود وتتصدر الواجهة من أول وجديد في العالم".

من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي لعائلة الفنان محمد رحيم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.