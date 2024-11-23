أديل تكشف عن أمر غير متوقع أمام جمهورها في لاس فيغاس...وما قالته لا يصدق

ميرنا وليد - بيروت - كشفت المغنية البريطانية أديل في تصريح مفاجىء أنها تستطيع تناول كمية كبيرة من الخمر تصل الى 25 زجاجة في ليلة واحدة وتبقى صاحية وبأفضل حال.



وصرّحت أديل بكل هذه المعلومات عن عاداتها بتناول الكحول أمام الجمهور في أحد عروضها في لاس فيغاس. وأضافت: لم أعد أشرب مثلما أريد لكنني عندما أتقاعد ساتناول الخمر يومياً".

يذكر أن أديل من المغنيات الأكثر مبيعاً للموسيقى التي تنتجها في العالم. تزوجت من سيمون كونيشي عام 2017 ورزقا بطفل أطلقا عليه إسم أنجيلو لكنهما إنفصلا بعد تسع سنوات.